Xavi acredita em título do Barcelona no Campeonato Espanhol, apesar da distância para o Real Madrid

O Barça ocupa atualmente a terceira posição da competição, com 58 pontos em 27 partidas. Os catalães estão um ponto atrás do Girona, segundo colocado, e oito atrás do líder Real Madrid. Mesmo com as baixas possibilidades, o treinador ainda acredita no título.

"Não vamos jogar a toalha, lutaremos até ao fim, até que os números digam não", concluiu.

Xavi também elogiou o Mallorca, próximo adversário do Barcelona, mas espera garantir a vitória em casa.

"Temos que dar os parabéns ao Mallorca porque estão fazendo uma grande temporada e estão na final da Copa do Rei. Aguirre trabalha muito bem suas equipes, a linha de cinco está muito bem, são duras, defensivas e aproveitam muito bem os contra-ataques. Mas jogamos em casa e esperamos conquistar três pontos diante da nossa torcida."