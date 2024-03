Veja quem pode abrir espaço para André Silva ser inscrito no Paulistão

O São Paulo planeja inscrever seu mais novo reforço, André Silva, para o mata-mata do Campeonato Paulista. Para isso o time primeiro precisa confirmar sua classificação para a próxima fase do torneio. Depois, terá de escolher um dos atletas que constam na lista de inscritos e substitui-lo pelo atacante de 26 anos.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 19 pontos, o São Paulo precisa de uma simples vitória sobre o Ituano, no próximo domingo, fora de casa, para confirmar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista sem depender de outros resultados.

André Silva fez seu primeiro treino com o elenco tricolor nesta quarta-feira, dia da reapresentação do São Paulo após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, no Morumbis. O atacante, entretanto, não precisará de muito tempo para ficar à disposição do técnico Thiago Carpini, uma vez que vinha atuando normalmente pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e a temporada europeia já caminha para a sua reta final.