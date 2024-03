Vasco busca empate nos acréscimos e elimina Água Santa nos pênaltis pela Copa do Brasil

O jogo

O Vasco começou com tudo e abriu o placar logo aos três minutos. Payet chutou, Ygor Vinhas deu rebote no pé de Galdames, que apenas mandou para a rede.

O Água Santa quase empatou no minuto seguinte. Após erro na saída de bola, Júnior Todinho ficou de frente para Léo Jardim, mas mandou pela linha de fundo. O susto não mudou a postura do Vasco, que seguiu com a posse de bola e voltado para o ataque. Os donos da casa foram premiados aos 15 minutos com o segundo gol. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Depois do segundo gol, o Vasco diminuiu o ritmo e permitiu o Água Santa avançar com mais intensidade. Tanto que os visitantes quase marcaram aos 33 minutos. Artur foi lançado e chutou para defesa de Léo Jardim, que deu rebote. Junior Todinho ganhou da zaga e cabeceou para nova defesa do goleiro vascaíno.

Nos minutos finais, o Água Santa seguiu no ataque e quase marcou aos 41 minutos. Robles aproveitou falta cobrada na área e cabeceou no travessão. Só que nos acréscimos, os paulistas chegaram ao gol, com Neilton. Assim, os visitantes se mantiveram na disputa no intervalo.

No segundo tempo, o Água Santa voltou melhor e quase empatou aos sete minutos. Luan Dias arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Depois, foi a vez de Junior Todinho aproveitar cruzamento e cabecear para defesa do goleiro cruzmaltino.