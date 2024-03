Thiago Maia treina separado no Flamengo e futuro segue incerto

Registros da atividade de hoje com foco total na semi do @Cariocao! ?#VamosFlamengo

Thiago foi revelado pelo Santos e chegou ao Flamengo no começo de 2020 quando veio por empréstimo do Lille. Em 2022 ele acertou em definitivo com o clube carioca. Foram 170 jogos, cinco gols e duas assistências com a camisa rubro-negra.

Ele ajudou no time nas conquistas da Campeonato Brasileiro (2020), Copa do Brasil (2022) e Copa Libertadores (2022).