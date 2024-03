Santos na Arena Corinthians? Veja os cenários que possibilitam mata-mata na capital

No momento, dos quatro grandes de São Paulo, apenas o Corinthians já está matematicamente eliminado do Paulistão. O Palmeiras, assim como o Santos, já está garantido nas quartas. O São Paulo decide o seu futuro no domingo, quando visita o Ituano.

Caso o Tricolor não avance, a chance do Peixe atuar na capital aumenta. Isso porque o time do litoral poderia atuar no sábado e o Verdão no domingo, ou vice-versa. Outro cenário que ajuda é o São Paulo passar como segundo do grupo, pois o clube de Thiago Carpini seria visitante nas quartas.

Em caso de classificação dos são-paulinos como líderes, o Santos estuda pedir à Federação Paulista de Futebol jogar no meio de semana. Assim, Palmeiras e São Paulo poderiam atuar no final de semana.

Os confrontos das quartas de final serão disputados neste final de semana. Ou seja, a definição do local da partida entre Santos e Portuguesa será decidida apenas após o domingo, quando a rodada se encerra.

Mas, mais importante do que a tabela, é a vontade da comissão técnica e jogadores. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a decisão será tomada em conjunto com todos do clube. O mandatário garantiu que há uma conversa bem positiva para atuar na Neo Química Arena, caso seja viável.

"O departamento financeiro e administrativo fizeram contato com o Corinthians. Encerramos a conversa com intuito de acordo. O Corinthians foi um clube coirmão nos sentido de entender, negociar e chegar a uma conclusão favorável em questões financeiras. O Santos fez um entendimento com o Corinthians, mas há um problema com segurança e Polícia. Podemos ter dois clubes de São Paulo jogando como mandantes em São Paulo. Se nós pudéssemos jogar no sábado ou domingo, desde que não fosse às 11h. O Santos não aceita jogar 11 horas em São Paulo", disse.