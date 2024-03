Santos mira contratação de Derek, destaque do Guarani na Série B de 2023

O Santos tem interesse na contratação do atacante Derek, que chamou a atenção pelo desempenho no Guarani no ano passado. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além do Peixe, o Atlético-GO, clube que terminou a Série B de 2023 na quarta colocação e disputará a elite do Brasileirão em 2024, também mostrou desejo de contar com o jogador.

Aos 26 anos, Derek possui passagens por clubes como Madureira, Chapecoense e Metalist, da Ucrânia. O centroavante terminou o ano de 2023 em alta e foi o artilheiro do Guarani na segunda divisão, com 10 gols marcados.