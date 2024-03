Santos anuncia a saída do lateral esquerdo Jorge

Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge defendeu as cores do Santos em 2019, também por empréstimo. Na ocasião, ele pertencia ao Monaco, da França. Foram 35 jogos pelo Alvinegro Praiano, sendo 32 como titular, com dois gols e três assistências.

Veja o comunicado do Santos

O Santos FC informa que o lateral Jorge não seguirá no Clube e agradece todo o empenho do jogador nesse período que passou no CT Rei Pelé, bem como a parceria do Palmeiras. Em ritmo final de sua preparação física, Jorge retorna ao seu clube pela movimentação de contratações e renovações de atletas no time santista em sua posição.

O Santos FC destaca o total interesse e disposição do atleta em atuar com a camisa do Santos nesses dois meses e enaltece a colaboração do Palmeiras nesse período.