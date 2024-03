Samuel Xavier se lesiona em treino do Fluminense e pode ser desfalque contra o Flamengo

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 7, 2024

O Tricolor das Laranjeiras informou que o jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Apesar disso, o atleta pode ser desfalque contra o Flamengo pelo jogo de ida pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida será realizada neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Em 2024, Samuel Xavier participou de apenas um jogo, a partida de volta da Recopa Sul-Americana contra a LDU, que terminou com vitória e título do Fluminense. O lateral foi decisivo e ajudou a equipe com uma assistência. Sua ausência no início de temporada se deve à recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

O jogador foi importantíssimo para a conquista da Libertadores do clube carioca no ano passado e foi titular durante quase todo o mata-mata da competição. Ele só esteve fora da partida de volta da semifinal, contra o Inter, por conta de uma suspensão.