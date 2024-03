Rodrygo e Vini Jr travam disputa particular no Real Madrid

Com o gol marcado no empate diante do Leipzig, nesta quarta-feira, Vinícius Júnior igualou os 18 gols marcados por Rodrygo na Liga dos Campeões desde a temporada 19/20.

Os dois são os brasileiros que mais colocaram a bola na rede nesse período, segundo levantamento da SofaScore. A dupla foi peça-chave no título do Real Madrid na temporada 21/22. Rodrygo fez cinco gols e Vini. Jr anotou quatro, incluindo o gol do título na final contra o Liverpool.

Apenas Salah, Benzema, Mbappé, Lewandowski e Haaland anotaram mais gols na competição do que a dupla brasileira desde agosto de 2019.