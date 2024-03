Revelação do esqui alpino, Lucas Pinheiro Braathen decide competir pelo Brasil

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen, de 23 anos, bicampeão mundial júnior e medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Esqui Alpino, anunciou, nesta quinta-feira, que defenderá as cores do Brasil. Nascido no País e filho de mãe brasileira, ele passará a representar sua terra natal após quatro anos competindo pela Noruega, país de origem do pai.

LUCAS PINHEIRO É DO BRASIL ????