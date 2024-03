Reforço faz trabalho à parte, e Santos realiza penúltimo treino antes do jogo contra a Inter de Limeira

O elenco do Santos trabalhou na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, a dois dias do confronto contra a Inter de Limeira, pela última rodada do Campeonato Paulista. À espera de um reforço, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica e de bolas paradas.

A novidade em questão é o lateral direito Rodrigo Ferreira, destaque do Mirassol nesta edição do Paulista. O jogador, anunciado na terça-feira, ainda não trabalhou com o grupo e realizou um treino leve acompanhado da fisioterapia no gramado.

Ainda que o ala seja integrado ao restante do elenco, ele não poderá defender as cores do Santos no Paulista. Como o jogador já atuou por outro time na competição, Rodrigo só poderá estrear pelo Peixe na Série B do Brasileirão, que se inicia no dia 19 de abril.