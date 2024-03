Rafinha volta a treinar com o elenco do São Paulo e se aproxima de retorno

Rodrigo Nestor, que vinha acompanhando Rafinha no processo de transição para o gramado após cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência aos trabalhos com a preparação física. Já Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato permaneceram no Reffis Plus.

O treino

O dia começou com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. Logo na sequência, o técnico Thiago Carpini promoveu uma atividade de ataque contra defesa, com alguns ajustes ofensivos e defensivos.

Depois, o elenco do São Paulo foi dividido em duas equipes para um treino tático utilizando pouco mais da metade do campo. O foco eram os comportamentos defensivos do time que deve iniciar o duelo com o Ituano, no próximo domingo. Também houve um trabalho de finalizações.

André Silva, que fez seu primeiro treino com o elenco do São Paulo na última quarta-feira, fez exercícios individualizados nesta quinta-feira com a preparação física. O atacante, que já apareceu no BID, torce pela classificação do Tricolor às quartas de final do Paulistão para poder ser inscrito no torneio e, enfim, estrear pelo novo clube.

O São Paulo é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 19 pontos, e precisa de uma simples vitória sobre o Ituano no próximo domingo para confirmar sua classificação às quartas de final sem depender de outros resultados.