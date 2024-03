Presidente do Sport vai a Brasília para discutir com autoridades a violência no futebol

Enquanto o departamento jurídico trabalha na expectativa de reverter a punição imposta pelo STJD por conta do atentado feito por uma torcida organizada ao ônibus do Fortaleza, ocorrido no dia 22 de fevereiro, o presidente do Sport, Yuri Romão, se reuniu com diversas autoridades em Brasília para discutir a questão da violência no futebol e o que pode ser feito para erradicar esse problema.

O dirigente do rubro-negro pernambucano teve uma lista extensa de encontros: Mario Sarrubbo (secretário Nacional de Segurança), Og Fernandes (vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça), André Fufuca (ministro dos Esportes) e Eduardo Bandeira de Mello (deputado federal e ex-presidente do Flamengo). No encontro com o ministro dos Esportes, Yuri Romão teve a companhia do deputado federal Felipe Carreras que, inclusive, havia enviado um ofício à CBF questionando a punição da equipe.

"Com o secretário Mario Sarrubbo, debatemos muito a questão da segurança pública, visto que as ocorrências vêm acontecendo longe do estádio de futebol. Os clubes não possuem o poder da Polícia ou um departamento de inteligência para coibir as ações que vêm acontecendo. Não é papel dos clubes", ressaltou o dirigente.