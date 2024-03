Palmeiras anuncia contratação da atacante Stefanie, ex-Corinthians, para o time feminino

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a contratação de mais um reforço para o time feminino na temporada de 2024. A atacante Stefanie, de 18 anos, assinou contrato por duas temporadas com as Palestrinas e chega para integrar o elenco profissional e o sub-20. Nesta temporada, o Verdão disputará, pela primeira vez, a Copinha feminina, criada em 2023.

"As expectativas são as melhores possíveis e estou disposta a me entregar dentro e fora de campo com muita dedicação, profissionalismo e respeito pela camisa para que possamos alcançar nossos objetivos", disse a jogadora.

"O que me fez aceitar a proposta foi pensar e acreditar no quanto o Palmeiras é grande, tem estrutura e é representativo no cenário do futebol feminino. Sei que posso crescer e evoluir tanto como profissional, mas, também, como pessoa dentro do clube", seguiu.