Novo reforço, Raul é registrado pelo Botafogo no BID e está apto a estrear

O goleiro Raul, novo reforço do Botafogo, teve seu nome registrado no BID nesta quinta-feira e está apto a estrear pelo clube carioca. O atleta assinou vínculo definitivo com o Alvinegro até o fim de 2025.

Portanto, Raul pode entrar em campo pela primeira vez com o Botafogo neste domingo, no duelo contra o Sampaio Côrrea, pela ida da semifinal da Taça Rio. O goleiro deve ganhar chances no torneio, já que o time carioca foca suas atenções na Copa Libertadores.