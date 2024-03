Novo reforço do Corinthians, Cacá aparece no BID; veja quando zagueiro pode estrear

Cacá, novo reforço do Corinthians para a temporada de 2024, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF logo após o anúncio oficial do Timão. Apesar de já ter seu contrato de empréstimo regularizado, o beque não estará disponível para os próximos dois jogos da equipe de António Oliveira, contra Água Santa (Campeonato Paulista) e São Bernardo (Copa do Brasil).

O prazo para inscrever jogadores no Paulistão se encerrou no dia 16 de fevereiro. Cacá até poderia ser inscrito na lista A do Corinthians a partir das quartas de final, via troca, mas o clube não se classificou à fase eliminatória do estadual.

Já em relação à segunda fase da Copa do Brasil, Cacá só poderia ser relacionado para o duelo contra o São Bernardo caso fosse inscrito no BID até às 19 horas da última quarta-feira (06), seguindo o regulamento da competição. Portanto, o defensor só estará disponível em um eventual duelo de terceira fase do certame nacional.