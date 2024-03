Neymar recorda 15 anos da estreia pelo Santos e se declara: "Time do meu coração"

Neymar recorda estreia pelo Santos nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Naquele dia, o técnico Vágner Mancini atendeu o pedido dos torcedores e colocou Neymar no lugar de Molina, já aos 14 minutos do segundo tempo do jogo disputado no Pacaembu. Em pouco tempo, o ídolo quase marcou um lindo gol de cobertura em Weverton, que atualmente joga pelo Palmeiras.

O atacante vestiu a camisa do Santos por mais de quatro anos. No total, foram 136 bolas na redes em 225 partidas, se tornando o maior artilheiro do clube após a Era Pelé.

Além disso, foram seis títulos conquistados. Ele levantou o troféu do Campeonato Paulista três vezes, em 2010, 2011 e 2012, uma Copa do Brasil, em 2010, Libertadores, em 2011, e Recopa Sul-Americana, em 2012.