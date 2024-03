Milan vence Slavia Praga e abre vantagem pelas oitavas da Europa League

Marseille goleia Villarreal e abre vantagem em busca das quartas

Nesta quinta-feira, no Orange Vélodrome, o Olympique de Marseille atropelou o Villarreal por 4 a 0. Jordan Veretout abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, os mandantes marcaram mais dois gols. Mosquera, aos 28 minutos, marcou contra e Aubameyang, aos 42, converteu pênalti para o Marseille. No segundo tempo, aos 14 minutos, Aubameyang deixou mais um e completou a goleada.

Em casa, Freiburg vence West Ham por placar magro

No Europa-Park Stadion, o Freiburg largou na frente pela Liga Europa, já que venceu o West Ham por 1 a 0. O único gol do duelo sai dos pés de Michael Gregoritsch, aos 36 minutos do segundo tempo. Os ingleses chegaram a empatar nos acréscimos, aos 52 minutos, porém o gol foi anulado após revisão do VAR.