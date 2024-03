Juninho Capixaba lamenta erros do Bragantino em derrota para o Botafogo: "Tínhamos o jogo nas nossas mãos"

Na noite desta quarta-feira, o Bragantino foi superado pelo Botafogo, por 2 a 1, no Nilton Santos, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Júnior Santos fez os gols alvinegros, enquanto Juninho Capixaba marcou para os visitantes. O resultado deixou a equipe paulista mais longe de uma vaga na fase de grupos da competição.

Após o confronto, Juninho Capixaba, autor do único gol do Massa Bruta no embate, lamentou os erros que levaram aos gols do Botafogo. Capixaba destacou que o Bragantino tinha o jogo na mão, mas deixou o resultado escapar.

"Não existe tamanha desvantagem. Nós só estamos atrás no placar, temos que saber a nossa realidade. Precisamos de um gol dentro de casa, e sabemos da nossa força lá dentro. Foi um jogo muito truncado, a equipe falhou algumas vezes e isso foi crucial para o jogo. Tínhamos o jogo nas nossas mãos, controlamos boa parte dele", disse em entrevista à ESPN.