Internacional oficializa empréstimo com opção de compra de Thiago Maia, do Flamengo

O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Thiago Maia, que pertence ao Flamengo. O jogador assinou vínculo de empréstimo com o Colorado até o fim de 2024, com opção de compra ao término do primeiro contrato.

"O Colorado acertou o empréstimo do meio-campista Thiago Maia, com condições já previstas para efetivação da aquisição dos seus direitos federativos de forma definitiva. O jogador, que estava no Flamengo, assina com o Clube do Povo até a final de 2024", divulgou o perfil oficial do Inter na plataforma "X".

Thiago Maia deixa o Flamengo após quatro anos defendendo as cores do Rubro-Negro. Pelo clube carioca, o volante possui 170 jogos, com cinco gols e duas assistências, além de oito títulos conquistados, entre eles a Copa Libertadores de 2020.