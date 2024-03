Grupo de oposição faz proposta de mudança estatutária para ampliar participação de mulheres na política do Palmeiras

O Ocupa Palestra entende que não houve mudanças significativas e discussões sobre o tema na atual gestão. Por isso, o coletivo resolveu propor a mudança.

"Nossa proposta de mudança estatutária reflete o desejo genuíno de ampliar a participação e garantir uma representação de mais mulheres dentro da instituição. É essencial que as perspectivas de mulheres sejam recebidas, ouvidas e representadas. Mesmo tendo uma mulher hoje no comando do Palmeiras, estas questões não têm sido discutidas", disse Julien.

O Grupo faz parte do Movimento Palmeiras Avante, grupo oficial de oposição lançado para as eleições à presidência do clube, previstas para novembro.

"Nossa proposta elimina a distinção entre sócio titular e dependente para fins políticos. Com isso, esperamos assegurar maior participação nas eleições e que mais mulheres tenham condições estatutárias para votarem e serem votadas. Acreditamos firmemente que a inclusão e a democracia são fundamentais para o funcionamento saudável do clube. Estamos comprometidas não apenas em levantar esse debate, mas também em apresentar propostas concretas e que promovam mudanças efetivas", finalizou Anna Olimpia, uma das fundadoras do Grupo.