Giuliano se aproxima de retorno e pode jogar as quartas do Paulista com o Santos

O meio-campista Giuliano está próximo de voltar a defender o Santos no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o clube informou que o jogador retornará às atividades no gramado nos próximos dias e, assim que ele for reintegrado, ficará à disposição do técnico Fábio Carille.

Afastado há mais de um mês, o atleta passou por "avaliação criteriosa" no Santos. O clube adotou um programa mais extenso de tratamento, visando reequilibrar a musculatura regional, assim que Giuliano voltou a apresentar dores no mesmo segmento da perna que se lesionou já na fase final da recuperação.

O meia sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda no dia 28 de janeiro, durante clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele até chegou a voltar aos treinos com o grupo, mas sentiu novas dores e foi preservado.