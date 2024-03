Fortaleza tropeça com Botafogo-PB e vê o líder Bahia se distanciar na Copa do Nordeste

Nesta quinta-feira, o Fortaleza visitou o Botafogo-PB no Estádio José Américo de Almeida Filho, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, e empatou por 1 a 1. O gol do Leão do Pici foi marcado por Yago Pikachu, enquanto Pipico balançou as redes para os mandantes.

Apesar do ponto conquistado, o Fortaleza, atual vice-líder do Grupo B, viu o rival Bahia se distanciar na ponta, já que o time comandado por Rogério Ceni venceu o Ceará na noite de ontem e alcançou 12 pontos, enquanto o Leão ficou com oito. Já o Botafogo-PB ultrapassou o Maranhão e assumiu a quinta posição na tabela do Grupo A, com oito conquistados.

No duelo seguinte, o Fortaleza encara o Maracanã, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília). Pelo lado do Botafogo-PB, a equipe também retorna aos gramados no domingo, dessa vez diante do Sousa, pela quarta rodada do Campeonato Paraibano. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho.