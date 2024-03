Fortaleza empresta o zagueiro Tobias Figueiredo ao Criciúma

Saiba mais ??https://t.co/e7bY6KSBMG

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 7, 2024

Tobias já se encontra no CT do Criciúma e se prepara para as competições da equipe neste ano. O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e ele está apto para estrear com a camisa do Criciúma.

Aos 30 anos, Tobias foi revelado pelo Sporting e soma passagens por Nottingham Forest e Hull City, ambos da Inglaterra. No Campeonato Brasileiro de 2023, o zagueiro disputou quatro partidas e não participou de gols. Ele também foi vice-campeão da Sul-Americana.

A próxima partida do Criciúma está marcada para sábado, às 18h (de Brasília), contra o Hercílio Luz, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.