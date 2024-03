Fortaleza anuncia contratação por empréstimo de lateral do Internacional

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre as qualidades do jogador.

"É um jogador com histórico de seleção de base, um lateral esquerdo com boa estatura, com qualidades ofensivas, mas também tem a vocação de saber defender. É um atleta que vem disputar posição com o Bruno Pacheco e o Escobar, vem ser opção para um ano que é bastante longo, que tem muitas competições".

FICHA TÉCNICA



Nome: Thauan Lara dos Santos



Data de nascimento: 22/01/2004 - 20 anos