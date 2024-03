Flamengo vira sobre o Aucas e se aproxima de vaga na semifinal da Libertadores sub-20

Nesta quinta-feira, o Flamengo venceu o equatoriano Aucas de virada, por 2 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20. A partida foi realizada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Com o resultado positivo, a equipe brasileira lidera o Grupo C, com seis pontos, e se aproxima da classificação para a semifinal. Já o time equatoriano ocupa a segunda posição, com três, e terá que vencer a última rodada para ter chances de seguir vivo - avançam somente os primeiros das três chaves e o melhor segundo colocado.

O Mengo joga a última rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20 neste domingo, às 15h (de Brasília), contra o Sporting Cristal. Já o Aucas enfrenta o Defensor Sporting no mesmo dia, às 18h. Todas as partidas do Grupo C são realizadas no Estádio Domingo Burgueño Miguel.