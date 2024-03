Fabio Matias valoriza vantagem do Botafogo sobre o RB Bragantino na Libertadores

Vitória fundamental na busca pela classificação, Família Botafogo! PRA CIMA! ?? #VamosBOTAFOGO

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/KLQIWnUnzf

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 7, 2024

O comandante alvinegro não quis entrar em polêmica ao ser questionado sobre as declarações do técnico Pedro Caixinha, do Bragantino. O português afirmou que a equipe paulista vai se classificar.

"O Caixinha é um treinador top. Opiniões são opiniões. Ele tem um trabalho de um ano e meio dentro do clube. Um trabalho longo que consegue captar, entender processos. A gente iniciou esse ano aqui, tem coisas para melhorar, e eu acho ótimo que tenha porque estamos no início da temporada ainda. Respeito a posição do Caixinha, mas o jogo é semana que vem. Até lá muita coisa vai acontecer", declarou.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista. O Botafogo joga pelo empate para avançar à Fase de Grupos. Para o Bragantino, só uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paulista por um gol vai levar a decisão para os pênaltis.