Em final de contrato, Paulinho está nos planos da comissão técnica e renovação com Corinthians será discutida

Na última temporada, até se lesionar, o volante somou 19 jogos (cinco como titular), com dois gols marcados. Em 2022, o jogador já havia sofrido com lesão de ligamento no primeiro semestre, que o tirou dos gramados por quase um ano.

O volante de 35 anos se machucou no dia 24 de maio de 2023, durante o empate em 0 a 0 com o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O atleta vinha se consolidando como primeiro volante sob o comando de Vanderlei Luxemburgo no período em questão.