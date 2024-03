Disputando posição, Rony e Flaco começam a temporada em fases opostas no Palmeiras; veja números

O Palmeiras aposta suas fichas em dois nomes para ser a referência de ataque do time: Rony e Flaco López. Brigando por posição, os jogadores começaram a temporada de 2024 de forma distinta.

Até a metade do ano passado, Rony gozava do status de titular incontestável da equipe. O cenário mudou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o técnico Abel Ferreira deu a titularidade no colo de Endrick, que formou dupla de ataque com Breno Lopes.

Já no início deste ano, sem Endrick, que defendia a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, Abel escalou o Alviverde com Breno e Rony no comando de ataque, mas a formação não funcionou.