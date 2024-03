Corinthians confirma a contratação do zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro e Athletico-PR

Nesta quinta-feira, pela manhã, o Corinthians confirmou a contratação por empréstimo do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. O atleta estava emprestado ao Athletico-PR e ficará no Timão até o fim de 2024.

No vínculo entre as partes, o Corinthians informou que existe "uma cláusula com valor pré-fixado de compra do jogador ao fim do empréstimo". Cacá se mostrou ansioso para defender time Alvinegro em campo.

"Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos", comentou.