Com Mayke de volta, Palmeiras realiza penúltimo treino antes do jogo contra o Botafogo-SP pelo Paulista

Na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras fez seu penúltimo treinamento visando o duelo contra o Botafogo-SP, que ocorerrá no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão contou com o retorno do lateral direito Mayke, recuperado lesão na coxa direita.

O trabalho, que levou cerca de 90 minutos, foi realizado em duas atividades simultâneas pelo elenco. No tempo em que duas equipes disputavam uma atividade em campo reduzido com objetivos específicos, o outro grupo condicionava transições, cruzamentos e finalizações.