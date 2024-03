Com dois de Darwin Núñez, Liverpool goleia Sparta Praga e abre vantagem pela Europa League

Nesta quinta-feira, na Epet Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Liverpool venceu o Sparta Praga pelo placar de 5 a 1. O grande destaque vai para o uruguaio Darwin Núnez, que marcou dois gols ainda no primeiro tempo.

A partida de volta do confronto está marcada para a próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Anfield.

No domingo, às 12h45, o Liverpool recebe o Manchester City, em confronto direto pela liderança do Inglês. O jogo válido pela 28ª rodada acontecerá no Anfield. No mesmo dia, o Sparta Praga visita o Viktoria Plzen, na Doosan Arena, às 14h, pela 24ª rodada do Campeonato Tcheco