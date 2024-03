São Paulo se livra de 'dor de cabeça' com aumento de estrangeiros no Brasileirão

O São Paulo se livrou de uma grande "dor de cabeça" neste ano após a aprovação do aumento do número de atletas estrangeiros que poderão ser relacionados a cada partida do Campeonato Brasileiro de 2024.

Em 2023, a pauta já havia sido debatida, e o número de estrangeiros, que era de cinco jogadores por partida, subiu para sete. Agora, em 2024, foi ampliado para nove.

A medida foi aprovada na última terça-feira, no Conselho Técnico da CBF, pelos 20 clubes participantes, e privilegia as equipes que contam com mais atletas nascidos fora do Brasil. O São Paulo, por exemplo, tem em seu elenco oito estrangeiros.