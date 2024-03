Com atividades táticas, Grêmio segue preparação para o mata-mata do Gaúcho

O Grêmio segue focado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, Renato Gaúcho e sua comissão técnica comandaram mais um treino da equipe, no CT Presidente Luiz Carvalho, em preparação para o confronto contra o Brasil de Pelotas, que acontece neste domingo, na Arena do Grêmio.

O comandante tricolor passou um treino tático para os atletas, que realizaram antes movimentações de aquecimento. As atividades contaram com a presença de alguns jogadores do Sub-17 do clube gaúcho.

Em espaço reduzido, Renato, juntamente de sua comissão técnica, realizaram trabalhos técnicos com alguns atletas.