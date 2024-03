COB anuncia parceria com empresa área para Jogos de Paris

Em ano olímpico, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu mais um acordo para beneficiar o Time Brasil até os Jogos de Paris. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou a Azul como a sua nova parceria e empresa área oficial.

O evento contou com representantes da Azul e do COB e atletas do Time Brasil: Gustavo Bala Loka (BMX), Flávia Saraiva (Ginástica Artística), Alison dos Santos (Atletismo), Letícia Oro (Atletismo) e Diana Duarte (Vôlei), além dos ex-atletas do vôlei Maurício Lima e Virna Dias.