Chapecoense anuncia contratação do artilheiro do Paysandu em 2023

No currículo, Mário Sérgio também soma passagens por Bahia, onde foi revelado, Botafogo-SP, Botafogo-PB, Fluminense-PI e Remo.

Por fim, como a Chapecoense não conseguiu se classificar para o mata-mata do Campeonato Catarinense, a equipe só retornará aos gramados no dia 19, 20 ou 21 de abril, diante do Ituano, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.