Cano tenta acabar com jejum de gols pelo Fluminense

O Fluminense se prepara para as semifinais do Campeonato Carioca. Cano tenta encerrar jejum de gols contra o Flamengo e ajudar o Tricolor a garantir vaga na decisão do Estadual.

Nestes confrontos, o atacante Germán Cano vai tentar acabar com o jejum de gols. O argentino não balança as redes há quatro jogos. O último gol foi marcado no dia oito de fevereiro, na vitória sobre o Sampaio Corrêa-RJ pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.