Campeão da Copinha, Higor treina separado e aguarda definição do Corinthians

O ponta Higor, campeão da última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, vem treinando separado em relação ao grupo principal no CT Dr. Joaquim Grava. Além de não ter espaço no profissional, o atleta não pode compor o sub-20, já que estourou a idade permitida nas categorias de base.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Higor vem treinando com atletas que não fazem parte dos planos do clube, como o lateral direito Daniel Marcos e o atacante Eduardo Tanque. O trio, que tem contrato apenas até o final do ano, aguarda uma definição em relação aos próximos passos.

Integrantes da diretoria do Corinthians estudam a possibilidade de reativação da equipe sub-23, o que daria a chance desses atletas não ficarem "parados", apenas treinando no CT. Isso, neste momento, não passa de uma ideia.