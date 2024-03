Brasil enfrentará Colômbia por vaga na Copa do Mundo feminina de rúgbi

O Brasil buscará uma vaga inédita na Copa do Mundo de rúgbi XV. No dia 29 de junho, a Seleção enfrentará a Colômbia em busca da classificação para seu primeiro Mundial da modalidade, que acontecerá no ano que vem na Inglaterra. A disputa será em jogo único na cidade de Assunção (Paraguai), em campo neutro.

"Será um jogo muito importante para o rúgbi feminino brasileiro, que atualmente é muito forte no sevens. Agora precisamos construir a cultura do XV. Estamos organizando training camps e precisamos que as atletas joguem o maior número possível de partidas. A Colômbia nos venceu nos últimos encontros, mas estamos trabalhando muito forte", afirmou o treinador da seleção brasileira, Emiliano Caffera.

Brasil e Colômbia são os únicos países sul-americanos na atualidade a contarem com seleções femininas de rúgbi XV, o que explica a realização das Eliminatórias em jogo único. No ano passado, as equipes se enfrentaram em três ocasiões, todas com vitórias colombianas.