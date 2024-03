Bola parada defensiva do Corinthians é ponto de preocupação; veja motivos

A bola parada defensiva do Corinthians é ponto de atenção para a comissão técnica chefiada por António Oliveira. Essa é uma fase do jogo que vem dando dor de cabeça para a Fiel Torcida há anos, com diferentes técnicos.

Nesse Campeonato Paulista, dos 14 gols sofridos pelo Timão, quatro foram em jogadas aéreas de bola parada, sendo que três aconteceram em clássicos (contra São Paulo, Santos e Palmeiras).

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que um tópico de preocupação da comissão técnica é a baixa estatura do elenco, especialmente se comparada com outras equipes fortes da Série A. O Timão possui zagueiros altos, mas conta com vários jogadores de outras posições com estatura mediana ou baixa.