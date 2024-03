Autor do gol de empate, Lucas Pitón celebra classificação do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco avançou na Copa do Brasil nesta quinta-feira. O time caricoa empatou por 3 a 3 com o Água Santa no tempo normal e superou os paulistas nos pênaltis.

O lateral esquerdo Lucas Pitón admitiu que o Vasco pecou no jogo, principalmente no segundo tempo, quando levou a virada do Água Santa.

"Nós fizemos um belo primeiro tempo. Mas uma desatenção nossa levamos o primeiro gol. No segundo tempo, voltamos querendo fazer o resultado e nos perdemos um pouco. Pude fazer o gol ali no final para ajudar", disse.