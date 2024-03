Atlético-MG anuncia a contratação de Brahian Palacios, atacante colombiano

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante colombiano Brahian Palacios, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia. O atleta, de 21 anos, assinou vínculo com o Galo até dezembro de 2027. O clube já o registrou no BID e, com isso, o jogador pode estrear pela equipe.

"O Galo informa que concluiu a contratação do atacante Brahian Palacios, de 21 anos. O jogador colombiano foi adquirido em transferência definitiva junto ao Atlético Nacional de Medellín-COL. Ele já está inscrito no BID da CBF, e espera apenas o sinal verde da comissão técnica para fazer a estreia. Apesar de ter disputado a Libertadores de 2024, poderá ser inscrito pelo Galo na fase de grupos", divulgou o Atlético-MG em nota oficial.

Formado nas categorias de base do Atlético Nacional, Palacios foi um dos destaques da equipe colombiana nos últimos anos. Canhoto e com boa finalização, anotou três gols e quatro assistências com seu ex-clube, em 47 aparições. O atleta também defendeu a Colômbia no Pré-Olímpico, que ocorreu recentemente, na Venezuela.