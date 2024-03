Após classificação, Arthur Elias diz que Brasil ainda precisa de "correções"

A Seleção Brasileira feminina superou o México por 3 a 0 e garantiu a classificação para a grande decisão da Copa Ouro Concacaf, contra os Estados Unidos. Após o confronto desta quarta-feira, o treinador Arthur Elias se mostrou satisfeito com a atuação de sua equipe, mas admite que ainda precisa corrigir alguns pontos.

"Gostei do comportamento da equipe relativo ao nosso plano de jogo até uma parte do segundo tempo, quando, a partir de então, o México, uma equipe muito qualificada, conseguiu ter oportunidades mesmo com uma jogadora a menos. Isso nos serve de aprendizado e vamos fazer as correções", disse.

"Estamos mais consistentes a cada jogo, com mais dinâmica, mais eficiência, mais velocidade, fazendo gols importantes. A forma de jogar assumindo riscos se dá por que entendemos que há nisso benefícios", completou.