Anunciado como reforço, Cacá faz primeiro treino pelo Corinthians

O zagueiro Cacá fez na manhã desta quinta-feira (07) seu primeiro treino com a camisa do Corinthians. O atleta de 24 anos assinou contrato de empréstimo com o Timão e já está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O defensor, que pode fazer sua estreia pelo Alvinegro apenas no começo de abril, foi a grande novidade no CT Dr. Joaquim Grava, enquanto Raniele trabalhou apenas na parte interna por conta de um trauma no tornozelo direito.

O elenco do Corinthians segue em ritmo de preparação para a última rodada do Campeonato Paulista. O jogo será protocolar para o Timão, que não tem mais chances de se classificar para as quartas de final do estadual.