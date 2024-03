Sporting e Atalanta empatam na ida pelas oitavas de final da Liga Europa

? Empate dos Leões, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da #UEL.

? Paulinho#SCPATA // 1-1 pic.twitter.com/UlZaDDjeCf

? Sporting CP (@SportingCP) March 6, 2024

Os mandantes abriram o placar no começo da primeira etapa. Aos 17 minutos, Trincão achou boa bola para o atacante Paulinho dar a vantagem ao Sporting. Aos 23, a Atalanta acertou a trave duas vezes: uma com Holm e outra, com Scamacca.

Os italianos chegaram ao empate com Scamacca. Aos 39 minutos, o Sporting errou na saída de bola e o goleiro Israel precisou deixar a área. A defesa não conseguiu afastar e o camisa 90 foi frio para deixar tudo igual.

Na tentativa de desempatar, a Atalanta acertou a trave com Lookman e o Sporting respondeu com Coates durante o segundo tempo, mas o empate permaneceu no Estádio José Alvalade.