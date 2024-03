São Paulo se reapresenta no CT com novidade visando "decisão" contra o Ituano

A quarta-feira de trabalho começou com a exibição de um vídeo para o elenco nas dependências internas do CT da Barra Funda. Na sequência, os preparadores físicos comandaram um circuito de exercícios de força e explosão.

No gramado, o técnico Thiago Carpini dividiu o elenco em três times que se enfrentaram em dois pequenos espaços delimitados. O objetivo era trocar dez passes e passar a bola para a equipe que aguardava no outro quadrante.

Ainda houve uma atividade entre duas equipes com comportamentos táticos e a presença de um curinga.

Lesionados

Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) realizaram trabalhos de transição com os preparadores físicos no gramado. Foi a primeira vez que o lateral direito participou desse tipo de atividade, ao contrário do meio-campista, que iniciou o processo na última semana.

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) se limitaram a tratamento fisioterápico no Reffis Plus.