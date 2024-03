Santos faz treino tático e de bola parada visando Inter de Limeira; Giuliano fica na academia

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O time encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.