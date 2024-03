Santos encontra mais dificuldade, mas corre por reforços antes da Série B

O Santos está de olho no mercado da bola para contratar mais jogadores e se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, vem enfrentando mais dificuldades em relação ao começo do ano.

O presidente Marcelo Teixeira falou nesta terça-feira sobre a procura por novos nomes. Ele destacou a chance de alguns meninos da base serem inscritos no mata-mata do Campeonato Paulista.

"O Santos monitora o mercado, que não tem muitas opções, diferente de dezembro. Hoje é preciso Sempre há uma dificuldade. Mas estamos monitorando. Temos que aguardar os monitoramentos que o Departamento de Futebol está fazendo. Não queremos criar expectativa. O Santos pode inscrever alguns atletas da base que estão treinando muito bem também", disse.