Real Madrid irá recorrer da suspensão de Bellingham por dois jogos

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol puniu Bellingham, do Real Madrid, com suspensão de duas partidas, após contudente reclamação feita ao árbitro Jesús Gil Manzano, no polêmico final de jogo contra o Valencia, no Mestalla. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a decisão do Comitê irritou muito a diretoria merengue, que vai recorrer da sanção por considerar a punição uma injustiça.

O Real Madrid vai recorrer da suspensão junto à Comissão de Apelações. Mesmo discordando de qualquer tipo de punição imposta, o clube espera que Bellingham receba apenas um jogo de suspensão. Neste caso, o meia atacante perderia somente o duelo contra o Celta de Vigo, pela 28º rodada do Campeonato Espanhol, no domingo.