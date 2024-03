Qualificada para Paris, Viviane Lyra participará do Sul-Americano de Marcha

"Estamos realizando a preparação no Rio de Janeiro, na Comissão de Desportos da Aeronáutica, com clima e umidade parecidos com as que encontraremos em Recife. Utilizo também as instalações do Time Brasil, do COB", observou a atleta de 30 anos. "É muito importante alinhar os treinos também com os profissionais da preparação física e área médica, realizando a ação de massoterapia como uma das estratégias de recuperação."

Campeã pan-americana de marcha dos 35 km, em Manágua, na Nicarágua, no ano passado, ela tem como objetivo representar o Brasil no Mundial por Equipes, marcado para Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril.

"Ainda não sabemos em qual prova, já que dependemos da definição dos critérios dos organizadores, mas gostaria muito de disputar o revezamento misto de maratona e brigar por mais uma vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Paris", disse a marchadora, que ganhou a medalha de bronze no Pan de Santiago nessa prova ao lado do brasiliense Caio Bonfim.